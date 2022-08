Calciomercato Roma, la BILD rilancia: il blitz che manda KO Inter e Milan

Calciomercato Roma, anche la BILD conferma le ultime indiscrezioni: così l’Inter è “costretta” a cambiare definitivamente obiettivo.

Il pareggio maturato sul campo della Juventus, se da un lato ha evidenziato delle lacune in zone nevralgiche del campo, ha anche contribuito a porre l’accento sul grande carattere con cui José Mourinho è riuscito a plasmare la sua squadra.

Nella ripresa, infatti, i giallorossi sono prima riusciti a trovare il goal del pareggio, salvo poi sfiorare clamorosamente la vittoria, sfruttando soprattutto la fisicità sui calci da fermo. Un punto che sicuramente aumenta l’autostima degli uomini di Mou, con il tecnico lusitano che si aspetta ancora dei “regali” da una sessione estiva di calciomercato nella quale Tiago Pinto è comunque riuscito ad aumentare esponenzialmente il tasso tecnico della rosa.

Calciomercato Roma, intreccio con le milanesi: “Contatti Lipsia-Chelsea per Chalobah”

Dopo aver messo definitivamente le mani su Andrea Belotti, per il quale si attende ormai solo l’annuncio ufficiale, Pinto ha dirottato le proprie attenzioni su quel centrocampista che dovrà sostituire l’infortunato Camara: il dialogo con Olympiakos è sempre più proficuo, e potrebbe portare alla definitiva fumata bianca a stretto giro di posta. Tuttavia, non è escluso che Pinto provi anche a sondare nuovamente il terreno per un nuovo difensore con cui completare il “pacchetto” arretrato, soprattutto se dovesse essere ceduto Kumbulla.

In questo senso, uno dei profili accostati ai giallorossi è quello di Chalobah, a lungo seguito anche dall’Inter e dal Milan. Tuttavia, come evidenziato dalla BILD, nelle ultime ore il Lipsia si sarebbe reso protagonista di un vero e proprio blitz, al punto che i contatti tra il club tedesco e il Chelsea per il prestito del difensore stanno andando avanti, e potrebbero essere suggellati dalla stretta di mano risolutrice.