Calciomercato Roma, ufficiale Belotti: la conferma sul numero di maglia

Calciomercato Roma, ufficiale la firma di Belotti. Conferma sul numero di maglia e tutti i dettagli di contratto a seguire.

Dopo le tante voci e un’attesa durata tantissimo da entrambe le parti, è finalmente giunta l’ufficialità. Andrea Belotti è un nuovo calciatore della Roma, come ormai prevedibile da tempo, al netto delle preoccupazioni legate alle reiterate difficoltà incontrate per i piazzamenti degli esuberi le cui uscite erano viste come condizioni indispensabili per sbloccare il Gallo.

In attesa di comprendere cosa accadrà con Shomurodov, c’è intanto stato il passaggio di Felix alla Cremonese. Avvistato in quel di Milano due sere fa, il 64 è prossimo al legarsi ufficialmente ai lombardi, lasciando di fatto vuoto un posto già colmato da Andrea. Come emerso in queste settimane, è stata decisiva la sua volontà di indossare questi colori, declinando diverse avances e attendendo fino alla fine quel Mourinho che più volte gli aveva strizzato l’occhio mediaticamente.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale Belotti: dettagli e comunicato

Dopo la fotografia social pubblicata meno di un’ora fa, è giunto in questi minuti il comunicato ufficiale del club circa l’approdo alla Roma dell’ex Torino. Confermata l’anticipazione del numero di maglia, il nuovo numero undici dei capitolini si è legato a questi colori con un contratto esplicitato dal club nello stesso comunicato di cui detto sopra. A seguire il contenuto e i dettagli.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive“. A commentare il suo arrivo anche il gm Tiago Pinto, così espressosi a riguardo. “Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato. La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura”.