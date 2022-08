Calciomercato Roma, Belotti come Dybala: l’annuncio ufficiale è social

Calciomercato Roma, c’è il post ufficiale del club che anticipa l’annuncio tanto atteso. Ecco cosa sta succedendo.

Sono state ore molto intense in casa giallorossa, alla luce della gara con la Juventus rappresentante un delicato quanto importante bancone di prova. La prestazione di ieri non è stata di certo tra le più felici ma ha comunque permesso di ammirare una squadra in grado di rispondere alle avversità, compattandosi e riuscendo a strappare un punto nonostante una conduzione di gara e dei momenti non proprio brillante.

Gli ultimi giorni sono stati però molto importanti anche ai fini del mercato, come restituitoci dalla ricerca di un degno vice Wijnaldum nonché dalle ultime novità giunte per Belotti. Abbiamo visto come il profilo scelto sia quello di Camara dell’Olympiakos mentre per belotti sembrerebbe ormai tutto fatto.

Calciomercato Roma, “annuncio” ufficiale Belotti

O meglio, manca solo l’ufficialità. Anche per quest’ultima manca però pochissimo, come confermato dal post pubblicato dalla pagina ufficiale della Roma in questi minuti. Un po’come accaduto con le ufficialità di Dybala e Wijnaldum, qualche manciata di minuti prima gli annunci ufficiali, il club ha postato foto enigmatiche ritraenti i profili prossimi all’ufficializzazione in modo criptico.

Stessa cosa avvenuta per il Gallo Belotti, presente nell’ultimo tweet del club con tanto di emoticon della clessidra, alludente al fatto che manchi ormai sempre meno. Ufficialità tra pochissimo.