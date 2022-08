Calciomercato Roma, Pinto inarrestabile: arriva dopo Belotti

Calciomercato Roma, trattativa in via di definizione. Non solo Belotti, Pinto chiude un altro colpo. Gli ultimi aggiornamenti.

Abbiamo ultimamente evidenziato come questi giorni finali di calciomercato potessero potenzialmente rivelarsi decisivi in casa Roma ma non solo. In attesa delle definizioni delle trattative in uscita, affrontate da Pinto con non meno vigore e volontà di chiusura rispetto alle entrate, giungono aggiornamenti di non poco conto su diversi fronti. Dopo la partita di ieri contro la Juventus, avevamo parlato dell’ormai imminente annuncio di Andrea Belotti, circa il quale è arrivata la comunicazione social del club in pieno stile Dybala.

In attesa della ‘vera’ ufficialità, prevista tra pochissimo, giungono significativi aggiornamenti anche su un altro fronte legato ai possibili approdi. Fino all’infortunio di Wijnaldum, infatti, il calciomercato dei giallorossi sembrava destinato ad arrestarsi all’arrivo di un difensore centrale insieme al Gallo ex Torino. Definito tutto per quest’ultimo, però, l’imprevisto di Gini ha costretto Pinto a seguire un’altra direzione, fiondandosi su giocatori che permettessero a Mourinho di poter contare su valide alternative all’olandese, a patto che si trattasse di profili approdanti alle giuste condizioni economiche.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Mady Camara

La scelta è alla fine ricaduta su Mady Camara dell’Olympiakos, annoverato quasi a sorpresa nel non esile corpo di giocatori accostati alla Roma nel corso di questi ultimissimi giorni. Al netto di qualche storcimento del naso, come raccontatovi anche qualche giorno fa, il guineano ha subito ottenuto l’appoggio della piazza che, pur ammettendo di non conoscerlo benissimo, ha evidenziato di fidarsi molto di Pinto e Mourinho, alla luce di una campagna acquisti fin qui condotta magistralmente.

Rientrati gli ultimi gap di vedute e stabilite cifre e condizioni di un affare che a Trigoria condurranno al fine di tutelarsi e senza impegnarsi in esborsi o obblighi controproducenti per il club, è arrivato in questi minuti la conferma su Mady Camara dell’Olympiakos.Trattativa in via di definizione: tutto fatto, manca solo l’ufficialità.