Calciomercato Roma, accordo da 25 milioni: così è saltato tutto

Calciomercato Roma, l’intesa era stata trovata sulla base di 25 milioni di euro: la fumata nera che ha rimescolato le carte in tavola.

Archiviato il prezioso pareggio ottenuto contro la Juventus, la Roma di José Mourinho si è gettata subito a capofitto per preparare i prossimi impegni di campionato. A pochi giorni dalla chiusura della campagna trasferimenti, però, Tiago Pinto continua a scandagliare il terreno per puntellare ulteriormente l’organico a disposizione dello Special One.

Con la trattativa per Belotti ormai ufficiosamente chiusa, il GM giallorosso vuole stringere i tempi per il centrocampista: l’obiettivo numero uno è Camara dell’Olympiakos, per il quale sarebbero stati registrati significativi passi in avanti nel corso delle ultime ore. Per il guineano l’operazione potrebbe essere suggellata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se ci sarebbero ancora delle resistenze da parte del club ellenico, che continua a chiedere l’obbligo: una soluzione definitiva, in questo senso, dovrebbe essere trovata con un abile compromesso, come spesso succede in questo genere di circostanze.

Calciomercato Roma, contatti per Saul smentiti: svelato il retroscena

Intanto, dalla Spagna erano trapelate in giornata delle indiscrezioni secondo le quali la Roma avrebbe riaperto la trattativa con l’Atletico Madrid per Saul, che dopo un inizio di pre-campionato in sordina, ha comunque scalato le gerarchie che ha in mente Simeone. In realtà, secondo quanto riferito da Iacopo Mirabella, in questi giorni non sarebbe stata imbastita alcun tipo di trattativa tra i due club per l’approdo nella Capitale del centrocampista spagnolo, che vuole continuare a giocarsi le proprie chances con il “Cholo”, rimettendosi nuovamente in discussione. I giallorossi in realtà avevano trovato un accordo di massima nelle scorse settimane con l’Atletico, chiudendo virtualmente l’affare per 25 milioni di euro, ma il calciatore aveva declinato la proposta dei capitolini, nonostante la chiamata di Mou.