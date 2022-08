Roma-Monza decisiva: due nomi in pole

Il futuro è appeso a un filo e Roma-Monza diventa decisiva per il tecnico: la società ha già due nomi in pole position

La Roma esce dall’Allianz Stadium con un pareggio, che per come si era messa la partita è un buon punto conquistato, considerando sempre che si giocava in casa della Juventus. Non c’è un momento di riposo però, perché si tornerà in campo già martedì sera per l’anticipo del turno infrasettimanale di campionato dove la squadra di Mourinho affronterà il Monza.

La neopromossa dalla Serie B ha iniziato questa nuova stagione, la prima nel massimo campionato, con tre sconfitte su tre partite giocate. Dunque la partita all’Olimpico di martedì sera diventerà anche decisiva per le sorti di Giovanni Stroppa sulla panchina brianzola. Il club ha già pensato a due sostituti.

Roma-Monza decisiva per Stroppa: De Zerbi e D’aversa i nomi per sostituirlo

Il futuro di Giovanni Stroppa passa dalla partita contro la Roma di martedì sera. Il Monza infatti in queste prime tre giornate ha collezionato solo sconfitte e per questo motivo la panchina di Stroppa inizia a traballare fortemente.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il Monza starebbe già pensando a eventuali sostituti e sembrerebbero due i nomi al momento in pole position. Il primo sarebbe quello di Roberto De Zerbi, al momento senza squadra dopo l’esperienza non semplice allo Shakhtar Donetsk. Con De Zerbi però la complicazione sarebbe il cambio di modulo. Il secondo invece sarebbe quello di Roberto D’Aversa, ex allenatore della Sampdoria anche lui attualmente senza squadra. Dunque Roma-Monza sarà un crocevia fondamentale per il futuro della panchina brianzola.