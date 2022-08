ASRL | Calciomercato Roma, ultimo colpo in arrivo: tutte le cifre

Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma ha finalmente accolto Andrea Belotti, ma il calciomercato giallorosso non è ancora finito

Corroborata dal pari in casa della Juventus e dall’ufficialità di Andrea Belotti, la Roma già da ieri è tornata al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di domani sera contro il Monza. Se otterrà risposte incoraggianti dal Gallo, José Mourinho sta pensando di portare il nuovo numero 11 giallorosso in panchina per dare alla squadra quelle soluzioni offensive in più invocate in tutte le interviste post partita di questa stagione.

Ancora una volta, i tifosi hanno fatto registrare il sold out all’Olimpico, ma sugli spalti dell’impianto capitolino dovrebbe esserci anche un volto nuovo. Nella giornata di ieri, infatti, Tiago Pinto ha raggiunto l’intesa con l’Olympiacos per Mady Camara. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, l’affare andrà in porto in prestito oneroso (2 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Calciomercato Roma, Camara in arrivo

Ad oggi, l’arrivo nella Capitale del centrocampista 25enne è schedulato per domani mattina, anche se si proverà fino all’ultimo a trovare una soluzione per un arrivo nella serata di oggi. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, l’ex Ajaccio apporrà la propria firma sul contratto e andrà a sopperire all’assenza dell’infortunato Wijnaldum. Un innesto richiesto a gran voce dallo Special e Tiago Pinto lo ha accontentato.