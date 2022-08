Calciomercato Roma, 80 milioni e premio Nazionale: chiamata imminente

Ottime prestazioni in campo e premio Nazionale italiana in arrivo: nella sua clausola sono previsti 80 milioni

Un buon inizio di campionato per la Roma fino ad ora, anche se la partita contro la Juventus non ha convinto a pieno a livello mentale ed espressivo. I giallorossi però in tre partite hanno comunque subito un solo gol, quello di Vlahovic da punizione, sul quale la difesa avrebbe potuto fare ben poco. Dunque una fase difensiva migliorata, merito ovviamente anche dei componenti della retroguardia.

Uno di questi è Roger Ibanez, che anche contro la Juventus si è comportato bene soprattutto nel secondo tempo, con anticipi decisivi su Vlahovic. Per lui potrebbe arrivare un premio inaspettato.

Calciomercato Roma, 80 milioni la clausola per Ibanez: Mancini lo vuole in Nazionale

Inizio di stagione importante per Roger Ibanez, senza sbavature in una difesa che in tre giornate ha subito solo un gol da punizione. Il difensore brasiliano ha cominciato così bene da finire sotto i riflettori della Nazionale italiana e di Roberto Mancini. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ Ibanez è prossimo alla chiamata della Nazionale, ma bisognerà capire se quella italiana o quella brasiliana. Infatti nelle prossime settimane il calciatore verrà naturalizzato italiano e potrà poi scegliere per quale Nazionale giocare.

Nel frattempo la Roma è stata previdente in chiave mercato, perché sul rinnovo di contratto di Ibanez ha infatti inserito una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, che testimonia come il club giallorosso abbia creduto subito nelle potenzialità del difensore.