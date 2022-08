Calciomercato Roma, attrito con Pinto e “sorpasso” Lazio: si chiude oggi

Calciomercato Roma, attrito con Tiago Pinto e la Lazio piazza il “sorpasso”: l’operazione in uscita si potrebbe chiudere già oggi

Ha trovato delle enormi difficoltà Tiago Pinto nel riuscire a piazzare molti esuberi. E una delle grane più importanti è quella che vede protagonista il guineano Diawara, ormai da un anno fuori dal progetto tecnico giallorosso, che il gm portoghese spera ancora di poter spedire lontano da Trigoria. Non sarà un compito semplice, senza dubbio, anche perché secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, il derby lo avrebbe vinto la Lazio.

Andiamo con ordine, comunque: su Diawara da un poco di tempo c’è il Lecce di Corvino, che vuole mettere un altro tassello in mezzo al campo a disposizione del tecnico Baroni. Dopo l’arrivo di Umtiti, presentato ieri al Via Del Mare, il direttore sportivo dei salentini aveva messo nel mirino sia il giallorosso che Akpa Akpro della Lazio.

Calciomercato Roma, si chiude oggi

Diawara, per quanto spiegato prima, non ha degli ottimi rapporti con la società, che dovrebbe anche partecipare all’ingaggio. Una situazione che Pinto non sembra digerire più di tanto, anzi, che mette sicuramente dei cattivi pensieri al dirigente capitolino. E in tutto questo si sarebbe inserito il laziale, messo da Sarri in lista ma che possibilità di vedere il campo non ne ha. Una trattativa che si dovrebbe chiudere già nella giornata di oggi secondo il quotidiano romano, che mette quasi con le spalle al muro la Roma.

Piazzare il maggiori numero di esubero infatti è l’obiettivo principale, in questi ultimi giorni di mercato, di Pinto. Ma che non trova sponda dalle altri parti in causa. Diawara è uno di questi che sembra aver puntato i piedi. Vedremo.