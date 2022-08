Calciomercato Roma, lettera d’addio social: cessione anticipata

Calciomercato Roma, addio ufficiale con dedica social. Adesso si attende solamente l’annuncio da parte del club

Non c’erano dubbi da diversi giorni. Adesso è anche arrivata l'”ufficialità” dell’operazione. L’anno scorso José Mourinho ha deciso di lanciarlo nel calcio dei grandi, quello che conta, e lui ha risposto almeno inizialmente alla grande. Poi sono successe un poco di cose che non hanno sicuramente permesso a Felix di esprimersi nel migliore dei modi. Ed ecco che quest’anno è arrivata la decisione di cederlo.

Andrà alla Cremonese, e su questo non ci sono dubbi di sorta. E si attende solamente il comunicato da parte dei club per capire le cifre di questa operazione in uscita della società giallorossa. Di indiscrezioni ne sono uscite diverse in questi giorni, ma per capire realmente come sono le cose, si devono comunque attendere le comunicazioni da parte delle due società.

Calciomercato Roma, la lettera di Felix

In tutto questo, Felix, attraverso un post su Twitter, ha voluto ringraziare la Roma. Anticipando di fatto l’addio. “Un grazie alla Roma, alla squadra e a tutto lo staff per la grande opportunità che mi è stata data. Provo un amore estremo per mister Mourinho, gli ultimi sette mesi con lui hanno cambiato la mia vita. Grazie per aver creduto in me. Grazie ai compagni e ai tifosi. Conserverò i fantastici momenti che abbiamo vissuto insieme. Grazie ad Alberto De Rossi per il ruolo che ha avuto nella mia crescita. È stato un onore indossare questa maglia“.

Insomma, un saluto ricco di emozioni quello di Felix che continuerà in Serie A la sua avventura. Con la svolta arrivata grazie allo Special One, che senza paura e con il coraggio che lo ha sempre contraddistinto nelle sue scelte, lo ha mandato in campo. E poi, tutti ricorderanno quel regalo…