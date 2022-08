Roma-Monza, UFFICIALE l’arbitro: tutti i precedenti

Roma-Monza, in vista della gara di domani sera all’Olimpico è stato designato l’arbitro. Tutti i precedenti

Domani sera la Roma tornerà in campo all’Olimpico per la quarta giornata di campionato. Arriva il Monza di Berlusconi e dell’allenatore Stroppa, ancora alla ricerca dei primi punti in Serie A nonostante una squadra costruita sicuramente per fare meglio della semplice salvezza. Un impegno da non sottovalutare per la formazione giallorossa, che vuole tornare a vincere dopo il pari contro la Juventus di sabato scorso.

Nel frattempo è stato designato l’arbitro: a dirigere la sfida sarà Piccinini. Gli assistenti saranno Egoni e Rossi, quarto uomo Dionisi. Al Var ci sarà Mazzoleni e l’avar sarà invece Meli. Ecco tutti i precedenti con il direttore di gara.

Roma-Monza, i precedenti con Piccinini

Con Piccinini, in generale, sono quattro gli incroci in Serie A con la Roma. Tre vittorie dei giallorossi, una sconfitta, contro il Parma, proprio nell’ultima gara diretta dal fischietto di Forlì il 14 marzo del 2021. Nella scorsa stagione non ha mai diretto la squadra dello Special One e questa dell’Olimpico sarà la sua seconda uscita in questa stagione nella massima serie, dopo aver arbitrato Torino-Lazio.

Insomma, è anche il primo incrocio con José Mourinho da quando lo Special One è tornato in Italia. Fino al momento i giallorossi, confermato anche dalle parole del proprio allenatore, hanno incontrato dei direttori di gara che non hanno indirizzato le partite.