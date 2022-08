Calciomercato Roma, Tiago Pinto chiude un altro affare a ridosso della fine della sessione estiva. Visite mediche fissate e firma in arrivo.

La Roma è pronta a tornare in campo, questa sera contro il Monza, alla sua prima storica partecipazione in Serie A. In attesa di ritrovare l’abbraccio del pubblico casalingo, anche stasera ennesimo sold-out per l’Olimpico, le attenzioni si dividono tra campo e calciomercato. Tutto fatto per l’arrivo di Mady Camara, nelle scorse ore il nuovo centrocampista della Roma è atterrato a Fiumicino. Mentre il tecnico portoghese cerca risposte dalla sua squadra stasera sul campo, il general manager continua a piazzare colpi.

Nel giro di pochi giorni Tiago Pinto ha piazzato due colpi in entrata, espressamente richiesti da Josè Mourinho. Domenica è stato il giorno dell’ufficialità di Andrea Belotti, a fargli spazio il giovane Felix Afena-Gyan ceduto alla Cremonese. In attesa dell’ufficialità di Mady Camara, che lascia l’Olympiacos per rinforzare il centrocampo giallorosso, Tiago Pinto ha chiuso in queste ore un nuovo affare, stavolta in uscita. Sono ancora diversi i giocatori fuori dal progetto dello Special One da piazzare, per uno di questi la strada è stata tracciata in maniera definitiva.

Calciomercato Roma, accordo e visite mediche: Pinto ha chiuso in queste ore

La cessione di Riccardo Calafiori è stata definita, trovato l’accordo totale con il Basilea. Tiago Pinto piazza un nuovo colpo in uscita, trovando la sistemazione al terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile della Roma. Il laterale mancino è reduce da sei mesi in prestito con il Genoa e, dopo aver partecipato alle prime sgambate con la prima squadra (anche in amichevole) è finito nuovamente sul calciomercato. Ora, secondo quanto scritto da Andrea Di Carlo su Twitter, è in corso lo scambio di documenti tra Roma e Basilea per il passaggio del terzino al club svizzero. Alla Roma dovrebbero entrare 1 milione di euro nelle casse, più 500 mila euro di bonus ed una percentuale sulla rivendita. Previste domani le visite mediche del terzino, che firmerà un contratto da tre anni più opzione per il quarto. A ridosso del gong Tiago Pinto piazza un nuovo colpo in uscita.