Calciomercato Roma, è arrivato Camara: visite mediche e poi la firma -FOTO

Oggi è il giorno dell’arrivo di Camara alla Roma. Il centrocampista è atterrato a Fiumicino, ora le visite mediche e poi la firma

La Roma mette a segno un altro colpo in questo calciomercato estivo, dove si è resa grande protagonista in Serie A. Il club giallorosso infatti è stato molto bravo a portare alla corte di Mourinho rinforzi importanti senza spendere cifre folli. I primi colpi sono stati quelli di Matic, Celik e Svilar, arrivati proprio ad inizio mercato. Poi è stata la volta del colpo più grande, ovvero Paulo Dybala, seguito da Wijnaldum e Belotti.

Questa mattina a Fiumicino è atterrato un altro colpo, forse l’ultimo della sessione estiva, ovvero Mady Camara. Il centrocampista arrivato dall’Olympiacos svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto con i giallorossi.

Calciomercato Roma, ecco Camara: Mourinho ha subito il sostituto di Wijnaldum

Un calciomercato scoppiettante quello effettuato dalla Roma. I giallorossi questa mattina hanno accolto il nuovo arrivo Mady Camara, atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30. Il centrocampista arriva dall’Olympiacos in prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Classe ’97, il centrocampista guineano ha collezionato lo scorso anno 45 presenze con l’Olympiacos e in giallorosso andrà a sostituire il lungo degente Georginio Wijnaldum, infortunatosi dopo solo una presenza ufficiale con la Roma. Oggi Camara effettuerà le visite mediche di rito a Villa Stuart e poi andrà a Trigoria per la firma del contratto. Questa sera probabilmente lo vedremo in tribuna a seguire i nuovi compagni che affronteranno la partita contro il Monza.