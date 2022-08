Calciomercato Roma, si sblocca tutto all’ultimo: arrivano altri soldi

Cambia tutto negli ultimi giorni di calciomercato in casa Roma: la trattativa si sblocca all’ultimo momento. I giallorossi incassano

Il tempo scorre inesorabilmente e il calciomercato estivo si sta per concludere. Questo è il momento per accelerare nelle trattative fino ad ora rimaste bloccate. Il general manager Tiago Pinto dopo aver messo a segno colpi importanti per la rosa giallorossa si sta concentrando sulle uscite degli esuberi, da risolvere in poco tempo.

In particolare la situazione legata a Justin Kluivert è quella che potrebbe essere più redditizia per le casse giallorosse. L’olandese ha già da tempo l’accordo col Fulham, ma manca quello tra i due club. La svolta però potrebbe essere vicina.

Calciomercato Roma, svolta Kluivert: si sblocca la trattativa col Fulham

Il futuro di Justin Kluivert si decide in questi giorni. L’attaccante olandese infatti non fa più parte del progetto della Roma da tempo e il club gli sta cercando una nuova sistemazione. Dopo il prestito al Nizza, dove ha collezionato 6 gol in 31 partite, l’olandese potrebbe finire in Premier League.

Infatti secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la trattativa con il Fulham potrebbe essersi finalmente sbloccata. L’accordo tra il giocatore e il club inglese c’è già da tempo, ma fino ad ora è mancato quello con il club giallorosso. Le due parti potrebbero finalmente avvicinarsi e il passaggio in Inghilterra di Kluivert potrebbe riuscire a chiudersi entro la fine del mercato.