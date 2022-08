Roma-Monza, Mou ne perde un altro: lascia il campo al 92′

Roma-Monza, la sfortuna è il solo temibile avversario che hanno dovuto fronteggiare i giallorossi nel corso della sfida contro i lombardi. Nuovo infortunio.

La Roma ha archiviato senza particolari difficoltà la pratica Monza: la doppietta di Dybala e il tap in vincente di Ibanez hanno contribuito a mettere in discesa una gara mai realmente in discussione.

Semmai, i giallorossi hanno dovuto affrontare un altro tipo di avversario: la sfortuna. Dopo l’infortunio patito nella prima frazione di gioco da Kumbulla – prontamente sostituito da Smalling, poco prima del triplice fischio dell’arbitro Mou ha dovuto “metabolizzare” un nuovo infortunio. Dopo uno scatto repentino, infatti, Stephan El Shaarawy è stato costretto a fermarsi: dalle prime immagini sembrerebbe trattarsi di un problema al retto femorale, anche se chiaramente saranno necessari gli esami del caso per capire la reale entità dell’infortunio.

L’esterno italiano ha raggiunto la panchina sulle sue gambe, ma è apparso piuttosto dolorante: l’auspicio è che non si tratti di nulla di grave, con la compagine di Mou che sarà impegnata in un vero e proprio tour de force sia in ambito nazionale che internazionale. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno novità ufficiali in merito.