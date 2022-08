Roma-Monza, probabili formazioni, TV e streaming: dubbio Pellegrini

Roma-Monza, partita della terza giornata di Serie A, è in programma stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming.

La Roma arriva a giocare la quarta partita di campionato in casa contro il Monza con 7 punti in classifica, frutto delle vittorie contro Salernitana e Cremonese e del pareggio di Torino contro la Juventus. La squadra di Mourinho fa così parte del gruppetto in testa alla graduatoria, visto che già non ci sono più team a punteggio pieno. Il Monza neopromosso in Serie A nonostante gli sforzi sul mercato fatti da Galliani e Berlusconi si trova all’ultimo posto, fermo ancora al palo.

José Mourinho in Roma-Monza non ha nessuna intenzione di cedere i primi storici punti in Serie A agli avversari e sta preparando al meglio la partita, con alcuni cambi rispetto alla formazione vista contro la Juventus. A cambiare saranno sicuramente i titolari sulle fasce, criticati apertamente nel post partita di sabato scorso. Karsdorp e Spinazzola faranno posto a Celik e Zalewski. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa con i soliti Mancini, Smalling e Ibanez titolari. Così come in attacco dove Dybala e Abraham partiranno dal primo minuto.

Roma-Monza, le probabili formazioni: il dubbio sulla posizione di Pellegrini

Qualche dubbio José Mourinho lo ha sulla posizione di Lorenzo Pellegrini: secondo il Corriere dello Sport verrà confermato sulla trequarti, con Cristante e Matic in mezzo. Secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe invece agire da centrocampista centrale con Matic, permettendo così l’ingresso in campo dall’inizio di El Shaarawy, apparso decisamente in palla in questo avvio di stagione. Sarà in panchina il nuovo acquisto Andrea Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

MONZA (3-5-2): Cragno; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Colpani, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Allenatore: Stroppa.

Roma-Monza: come vederla in streaming e in tv anche su Sky

La partita tra Roma e Monza, che si giocherà stasera a partire dalle 20:45 allo stadio Olimpico, verrà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano, ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione però tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo però è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.