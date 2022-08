Voti Roma-Monza 3-0, Dybala sontuoso: Pellegrini disegna calcio

Roma-Monza, le pagelle della gara: Paulo Dybala disegna calcio, Pellegrini sontuoso. Ecco l’analisi delle prestazioni dei giallorossi.

Una partita da vincere a tutti i costi per la Roma di José Mourinho, ed i giallorossi hanno risposto subito presente, “matando” il Monza con un sonoro 3-0: sugli scudi Paulo Dybala, che si è preso la scena con una doppietta nella quale ha mescolato killer istinct e qualità tecniche.

L’attaccante argentino ha dato sempre la sensazione di poter creare grattacapi alla retroguardia di Stroppa, che non a caso in tante circostanze ha fatto fatica a leggerne i movimenti tra le linee. La “Joya” ha creato costantemente la superiorità numerica, illuminando la manovra con alcune giocate deluxe che hanno deliziato la platea. Molto bene anche Lorenzo Pellegrini, abile a fare sempre la giocata giusta, al momento giusto: nuovamente sontuosi i suoi cross da calcio piazzato, che creano costantemente apprensione alla retroguardia avversaria.

Voti Roma-Monza 3-0, Dybala sugli scudi: difesa top

Molto positiva anche la prova di Celik, abile in entrambe le fasi di gioco: attenzione in fase difensiva ma soprattutto tanta “garra” dalla cintola in su, che contribuisce a creare importanti linee di passaggio. Abraham non trova il goal, ma si muove comunque bene, soprattutto nella seconda frazione di gioco: ottima la prova di Ibanez, che suggella un’ottima prestazione con il goal. Positiva, ma non è una novità, la prova di Smalling, che ha rilevato l’infortunato Kumbulla.

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6 (’28 Smalling 6,5), Ibanez 7; Celik 7, Matic 6,5, Cristante 6, Zalewski 6,5 (’66 Spinazzola 6); Dybala 8 (’66 El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (’80 Bove; Abraham 6,5 (’80 Belotti 6).

Roma – Monza Attendance: 60.669