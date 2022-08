Calciomercato Roma, semaforo rosso definitivo: vola in Bundesliga

Calciomercato Roma, l’accordo che fa sfumare ogni possibilità di provare un assalto last minute. Ecco cosa è successo.

In occasione della conferenza stampa post Monza, tra i tanti argomenti toccati José Mourinho ha affrontato anche quello legato al possibile acquisto di un difensore. Inevitabilmente questa tematica affiorerà in maniera importante nell’ultimissimo giorno di una sessione di calciomercato nella quale Tiago Pinto – come ammesso dallo stesso Mou – è già riuscito ad aumentare il tasso tecnico della rosa con acquisti di un certo calibro.

Difficile dire su quale tipo di profilo – eventualmente – la Roma deciderà di affondare il colpo. Fino a qualche giorno fa la candidatura di Bailly sembrava stagliarsi come quella più autorevole, ma il difensore ex United ha trovato ufficialmente l’accordo con il Marsiglia, togliendo di fatto la possibilità di un intervento last minute. Situazione per certi aspetti analoga a quella che si sta palesando sul fronte Diallo, a lungo inseguito dal Milan e per il quale anche la Roma – stando alle indiscrezioni trapelate dalla Francia qualche settimana fa – avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo.

Calciomercato Roma, accordo Lipsia-Psg per Diallo: i dettagli

Stando a quanto riferito da footmercato.net, però, in questi istanti il Lipsia e il Psg avrebbero definito la trattativa per il trasferimento di Diallo in Bundesliga. Non c’è ancora l’ufficialità dell’affare, che però è stato ormai imbastito su basi solidissime, al punto da aver già trovato lo sbocco per l’intesa definitiva: la fumata bianca si è materializzata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con il senegalese che volerà in Germania nel corso delle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto. Decisiva la volontà del calciatore, che aveva esternato il suo desiderio di cambiare aria.