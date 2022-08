La Roma ha travolto il Monza con il risultato di 3-0 grazie alla splendida doppietta di Dybala e al tris firmato da Ibanez sulla solita palla inattiva. Non sono tutte rose e fiori però per José Mourinho che ha perso per infortunio nel corso della partita Kumbulla ed El Shaarawy. Il general manager Tiago Pinto è pronto a reagire.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!