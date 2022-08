Calciomercato Roma, Mou non chiude la porta: “Ne abbiamo bisogno, ma non ho il coraggio”

Calciomercato Roma, le parole di José Mourinho nella conferenza stampa post partita non sono passate inosservate.

La Roma è riuscita ad avere la meglio con un largo 3-0 della Roma di Stroppa, conquistando tre punti preziosi con cui continuare la propria corsa in campionato. A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, però, sono ancora gli affari ancora in fieri a prendersi gli onori della ribalta.

Sotto questo punto di vista, Tiago Pinto ha confermato nuovamente la bontà del proprio operato, chiudendo non solo i colpi Camara e Belotti, ma riuscendo a piazzare la maggior parte degli esuberi ancora sul groppone. E chissà che i giallorossi non possano sfruttare queste ultime ore per provare a dare l’assalto a quel difensore da tempo sul taccuino ma per il quale, anche a causa di vicissitudini contingenti, non è stato ancora piazzato un affondo decisivo. Non possono passare sotto silenzio, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nella conferenza stampa post Roma-Monza.

Roma-Monza, l’annuncio di Mou in conferenza stampa sul difensore

Ecco uno stralcio della conferenza stampa del tecnico lusitano: “Io credo che un difensore centrale sarebbe dovuto arrivare. Un pò come l’anno scorso quando si è infortunato Spinazzola: non ho il coraggio di pressare il direttore o la proprietà o di dire a voi che voglio qualcosa. Non lo farò, perché il lavoro che stanno facendo è fantastico, con tutte le limitazioni hanno preso giocatori di grandissimo livello con un investimento di 7 milioni. Hanno fatto un lavoro straordinario e dire voglio un difensore centrale l’ultimo giorno di mercato, non ho coraggio. Loro sanno che ne abbiamo bisogno, ma sanno anche che mi pagano per trovare soluzioni e inventare qualcosa.”