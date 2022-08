Calciomercato Roma, ‘telenovela‘ finita: addio ufficiale

Calciomercato Roma, cessione last minute: il blitz in città e l’annuncio ufficiale che chiude l’affare.

La vittoria convincente con la quale la Roma ha matato l’ostacolo Monza ha permesso alla compagine di Mourinho di incamerare tre punti preziosi, con i quali dare continuità ai risultati del primo scorcio di stagione e consolidare la posizione di vertice nel gruppone che guida al momento le operazioni.

A poco più di 24 ore dal termine ultimo della chiusura delle operazioni della sessione di calciomercato, però, i giallorossi sono ancora impegnati nella definizione di diverse trattative. Acquistato ufficialmente Camara, Pinto potrebbe regalare a Mou una nuova ciliegina con la quale infarcire una torta già piuttosto golosa: l’acquisto di un centrale contribuirebbe sicuramente ad offrire ai capitolini una valida opzione per il pacchetto arretrato, a maggior ragione dopo l’infortunio accorso a Kumbulla. Staremo a vedere ciò che succederà, fermo restando che è soprattutto il fronte uscite l’aspetto sul quale Pinto sta lavorando in queste ultime caldissime ore di mercato.

Calciomercato Roma, Riccardi ceduto al Latina: c’è l’annuncio ufficiale

In questo senso, ci sono interessanti novità da segnalare. Come riferito dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale, infatti, le strade della Roma e di Alessio Riccardi si separano definitivamente. La trattativa tra la Roma e il Latina è stata imbastita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con il giovane trequartista che era giunto a Latina già nel pomeriggio per firmare con la sua nuova squadra. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, i contatti sono proseguiti ed hanno portato a trovare la quadra definitiva. L’esperienza di Riccardi con la maglia giallorossa è dunque giunto al suo epilogo naturale e prevedibile, dopo che il diretto interessato aveva manifestato il desiderio di cambiare aria.