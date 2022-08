Calciomercato Roma, doppio inserimento: svolta last minute

Possibile svolta last minute nel calciomercato della Roma con un doppio inserimento in Serie A che cambia tutto

In questa sessione di calciomercato che sta per chiudersi la Roma si è resa protagonista con acquisti molto importanti. Lo stesso Mourinho ieri nella conferenza stampa post partita non ha potuto chiedere di più a Tiago Pinto e alla società dopo quanto fatto. Il general manager giallorosso però deve ancora riuscire a piazzare i molti esuberi in rosa che continuano a pesare in bilancio.

Uno di questi è Eldor Shomurodov, che se lo scorso anno ha avuto poco spazio quest’anno ne avrà ancora meno visto l’arrivo di Andrea Belotti, che ha esordito ieri contro il Monza nei minuti finali. Per l’uzbeko spuntano due nuove destinazioni a sorpresa oltre al Bologna.

Calciomercato Roma, due nuove opzioni per Shomurodov: ci sono anche Monza e Torino

Il futuro di Eldor Shomurodov continua a rimanere appeso a un filo. Il bomber arrivato un anno fa dal Genoa sarebbe già pronto a lasciare la Roma visto che nella capitale è appena arrivato Andrea Belotti, che lo fa scivolare ulteriormente nelle gerarchie di Mourinho.

Shomurodov comunque a due giorni dalla fine del calciomercato continua a piacere il Bologna, con il quale la Roma sta trattando da tempo, ma non solo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il bomber uzbeko sarebbe nel mirino anche del Monza e del Torino, che in attacco sicuramente avrebbero bisogno di nuovi innesti. Dunque a meno di 48 ore dalla fine del mercato è corsa a tre per Shomorudov, ma bisogna accelerare i tempi.