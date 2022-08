Calciomercato Roma, l’addio è UFFICIALE: via a titolo definitivo

Calciomercato Roma, l’addio adesso è anche ufficiale: l’esterno va via a titolo definitivo. Ecco i dettagli dell’operazione

Era nell’aria da ieri, e da pochi minuti è arrivata anche l’ufficialità. Dopo non aver trovato l’accordo con il Frosinone, l’esterno Calafiori, rientrato dal prestito al Genoa, lascia Trigoria. E questa volta non farà rientro alla corte dei Friedkin. Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la società giallorossa ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Basilea.

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Basilea per il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Calafiori. L’esterno sinistro – classe 2002 – è cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. In giallorosso conta 18 presenze e 1 gol segnato (in Europa League allo Young Boys). Il Club augura a Riccardo il meglio per la nuova avventura nella Super League svizzera”.

Calciomercato Roma, ufficiale Calafiori

Insomma, un altro esubero che Tiago Pinto è riuscito a piazzare a pochissime ore dal gong di questa sessione di mercato. Come detto, Calafiori, era stato vicino al Frosinone che aveva mostrato un importante interesse nei suoi confronti, ma la Roma, secondo le indiscrezioni, ha spinto per questa operazione in uscita a titolo definitivo. I ciociari, infatti, volevano un arrivo in prestito, cosa che non ha mai convinto la società dei Friedkin e nemmeno Tiago Pinto.

Trovata la nuova sistemazione, alla fine ci si è messo davvero poco tempo a trovare un accordo per il passaggio a titolo definitivo. Calafiori lascia la Roma dove soprattutto due anni fa aveva fatto vedere delle buone cose. Poi il passaggio in prestito in Liguria prima di questa nuova avventura per la sua carriera.