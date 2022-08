Roma, infortuni Kumbulla ed El Shaarawy: le diagnosi ufficiali

Roma, ecco le diagnosi ufficiali relative agli infortuni patiti da Kumbulla ed El Shaarawy: gli ultimi dettagli.

Al termine di una gara nella quale ha dato costantemente l’impressione di poter far male all’avversario, la Roma di José Mourinho ha archiviato la pratica Monza senza relativi patemi d’animo, mettendo in cascina tre punti molto importanti per puntellare la propria posizione al vertice.

Quella dell’Olimpico è stata sicuramente la serata di Paulo Dybala: la “Joya” si è preso la scena con giocate sontuose, mostrando quel killer istinct da attaccante vero e navigato. Ma tutta la squadra ha fornito una prova globalmente coriacea: buone risposte sono arrivate sulle corsie esterne, con Celik e Zalewski in grado di creare costantemente la superiorità numerica. Il reparto difensivo ha confermato nuovamente gli importanti passi in avanti evidenziati dell’ultimo periodo. Tuttavia, la serata giallorossa è stata “rovinata” dai due infortuni accorsi a Kumbulla ed El Shaarawy.

Roma, Kumbulla ed El Shaarawy infortunati: ecco le diagnosi ufficiali

Il difensore albanese è stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz’ora, a causa di un problema al flessore sinistro da valutare nel corso dei prossimi giorni. El Shaarawy, invece, ha lasciato il campo per un problema alla coscia destra, che andrà chiaramente valutato. Mou spera di recuperare entrambe i calciatori a stretto giro di posta, in vista degli impegni ravvicinati che vedranno protagonisti i capitolini.