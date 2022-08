Udinese-Roma, ultim’ora: esce in barella

Udinese-Roma, infortunio dell’ultim’ora: il giocatore costretto a uscire in barella alla fine del primo tempo

Nel prossimo weekend la Roma di José Mourinho sarà impegnata sul difficile campo dell’Udinese. Che proprio in questo momento sta giocando contro la Fiorentina. La squadra di Sottil ha fatto bene nel primo tempo trovando il vantaggio con Beto, ma al 42′ l’ex allenatore dell’Ascoli ha dovuto sostituire un elemento titolare per quello che sembrerebbe un grave infortunio.

Parliamo di Adam Masina, schierato nel pacchetto arretrato a tre uomini disegnato dal tecnico bianconero, che è stato costretto a lasciare il campo dopo una bruttissima torsione della gamba destra. Masina è uscito in barella e il ginocchio era già fasciato: andato in estensione per cercare di togliere il pallone a Cabral, non è riuscito nell’intento. La gamba si è impuntata sul terreno e di conseguenza il dolore è stato enorme. Di aggiornamenti ufficiali da parte della società friulana non ne sono arrivati e sicuramente Masina verrà sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità dello stop. Per quello visto, sarà difficile che possa scendere in campo contro i giallorossi.