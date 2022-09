Calciomercato, ultim’ora Roma ufficiale: ceduto a titolo definitivo

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale che suggella definitivamente la chiusura dell’operazione: ecco la nota dei giallorossi.

Come ampiamente preventivabile, la Roma sta vivendo gli ultimi giorni della sua campagna trasferimenti dedicandosi soprattutto alle uscite.

Sono diversi gli affari ancora in ballo, che potrebbero trovare uno sbocco definitivo a stretto giro di posta. Altre operazioni, invece, sono già giunte al traguardo d’arrivo. Una di queste concerne il trasferimento di Bouah, ufficialmente approdato alla Reggina. Il terzino destro cresciuto nelle giovanili giallorosse sbarca in Calabria a titolo definitivo: la volontà di mettersi in gioco in un contesto in cui poter trovare minutaggio con relativa costanza alla fine è stata il volano che ha permesso la definizione della trattativa.

Calciomercato Roma, UFFICIALE Bouah: l’annuncio del club giallorosso

“Bouah ceduto a titolo definitivo alla Reggina. In bocca al lupo, Devid!”: questo lo stringato comunicato con il quale la Roma ha annunciato la definizione della cessione di Bouah alla Reggina, il cui blitz per il laterale classe ‘2002 si è materializzato nel momento in cui sono naufragate tutte le altre trattative intavolate dal club calabrese.

Perfezionata la cessione di Bouah, Pinto verosimilmente dirotterà le sue attenzioni sull’affare Kluivert, che senza ombra di dubbio può essere considerato l’affare di giornata in casa giallorossa. L’esterno offensivo olandese, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dal Fulham, è ora appetito da diversi club in Liga, ed aspetta di conoscere il suo futuro nelle ultime frenetiche ore di contrattazioni. Staremo a vedere cosa succederà e se effettivamente si paleseranno i presupposti giusti per l’addio dell’ex Nizza.