Calciomercato Roma, colpo a parametro zero: salta l’ostacolo Liverpool

Calciomercato Roma, salta l’ostacolo rappresentato dal Liverpool per il colpo a parametro zero.

La Roma nel corso di questa sessione estiva di calciomercato ormai in fase di conclusione è riuscita a ingaggiare a parametro zero il portiere Mile Svilar e gli attaccanti Paulo Dybala e Andrea Belotti. Il general manager Tiago Pinto è stato molto capace a gestire questo tipo di trattative e naturalmente saprà farsi trovare pronto anche con i calciatori che hanno il contratto in scadenza nel 2023.

Tra quelli che in passato sono stati accostati alla Roma e che rappresentano dei possibili obiettivi perché no anche per il futuro c’è il centrocampista dell’Aston Villa Douglas Luiz. Il brasiliano non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con l’Aston Villa nel 2023 e il club ha provato in questi ultimi giorni di trattative a cederlo.

Calciomercato Roma, il Liverpool si defila dalla corsa per Douglas Luiz

Nella tarda serata di ieri, come scritto da Daniele Trecca su Calciomercato.it, il Liverpool ha provato ad affondare per Douglas Luiz, ma nonostante il contratto in scadenza l’Aston Villa ha chiesto 20 milioni di euro per il suo cartellino.

I Reds hanno deciso stamattina di virare su altri obiettivi e hanno chiuso per il prestito del centrocampista brasiliano della Juventus Arthur. A questo punto Douglas Luiz dovrebbe restare all’Aston Villa, anche se c’è da registrare – come riportato dal giornalista David Ornstein – anche un ultimo tentativo disperato dell’Arsenal. A meno poi di una cessione nel corso del prossimo calciomercato invernale (a prezzo naturalmente più basso) a gennaio, sarà poi libero di accordarsi con una nuova squadra per la stagione 2023/2024. Il nome è sul taccuino di Tiago Pinto, vedremo se ci resterà a lungo e se diventerà una nuova possibile occasione per un altro colpo a parametro zero.