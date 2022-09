Calciomercato Roma, Kluivert è a Valencia: Pinto c’è riuscito

Calciomercato Roma, Justin Kluivert è a Valencia: Tiago Pinto c’è riuscito. Altra cessione del gm portoghese proprio sul gong

Justin Kluivert ormai è un calciatore del Valencia. In attesa dei comunicati ufficiali che dovrebbero arrivare a breve. Ma l’olandese, poco fa, è atterrato in Spagna e si unirà alla formazione di Gattuso dopo che la stessa ha piazzato in uscita Soler, che s’è accasato al Psg. Un’operazione che era stata definita nel pomeriggio e che adesso possiamo tranquillamente affermare che è ai titoli di coda. Come detto mancano solamente gli annunci ufficiali.

Insomma, Pinto anche stavolta c’è riuscito: ha piazzato un altro esubero – Kluivert è andato via in prestito – alleggerendo il bilancio giallorosso di un altro ingaggio importante. Se dovessimo dare un voto di questa sessione di mercato al dirigente giallorosso ci avvicineremmo alla perfezione, con l’unica pecca che potrebbe essere quel difensore cercato ma mai arrivato. Ma questo, al momento, è un altro discorso. Quello più importante è l’addio di Kluivert.

Calciomercato Roma, Kluivert al Valencia

Altro colpo in uscita, proprio allo scadere, per Pinto. In grado in questa sessione di calciomercato di piazzare tutti quegli elementi che sembravano alla fine dovessero rimanere ancora a Trigoria. Pensiamo a Diawara o a Riccardi, ma anche Kluivert ha dato del filo da torcere al gm. Dopo l’addio alla trattativa con il Fulham, saltata per motivi burocratici, l’inserimento last minute del Valencia ha ridato speranze a Pinto. Che con maestria è riuscito nell’intento.