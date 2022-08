Calciomercato Roma, non è ancora finita: blitz al rintocco del gong

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: la trattativa per la sua cessione non è ancora naufragata. Ecco cosa potrebbe succedere a stretto giro di posta.

La Roma si accosta alle ultime ore della sessione di calciomercato con la consapevolezza di aver puntellato già a dovere l’organico, ma con la volontà di provare a cogliere nuove occasioni, sia sul fronte entrate che su quello uscite.

Su quest’ultimo fronte trapelano novità importanti. Stando a quanto riferito da Sky, infatti, il Monza potrebbe ritornare alla carica a stretto giro di posta per Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko, blindato a parole nel corso delle dichiarazioni post-Monza, fa gola a diversi club di Serie A, con i brianzoli che effettueranno un tentativo last minute per regalare a Stroppa l’ennesimo rinforzo di una sessione di negoziazioni nella quale la neo-promossa ha giocato un ruolo da assoluta protagonista. La sterilità offensiva manifestata in queste prime uscite stagionali, però, ha spinto Galliani a provare a virare nuovamente su Shomurodov: il Monza, però, dovrà riuscire nell’intento di ingolosire la Roma con un’offerta allettante, dal momento che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di svendere un calciatore per il quale fu fatto un importante investimento solo un anno fa. Staremo a vedere se effettivamente si concretizzeranno le giuste condizioni.