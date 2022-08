Calciomercato Roma, ritorno di fiamma improvviso: colpaccio gratis

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma last minute: così i giallorossi sfidano in maniera frontale il Napoli. Ecco cosa sta succedendo.

Complice il pareggio del Napoli, fermato in casa dal Lecce, la Roma è momentaneamente da sola in testa alla classifica. La vittoria contro il Monza ha consentito alla compagine di Mourinho non solo di ritornare a portare a casa i tre punti dopo il pari di Torino, ma ha anche contribuito a far sbloccare Paulo Dybala, uno dei fiori all’occhiello di una sessione di calciomercato che potrebbe non essere ancora finita per i giallorossi.

Oltre alle diverse uscite ancora in cantiere, infatti, non è escluso che i giallorossi possano quantomeno effettuare un tentativo per portare nella Capitale un difensore con il quale puntellare la batteria di centrali a disposizione di José Mourinho, costretto a perdere Kumbulla per infortunio. Nei giorni scorsi sono stati accostati diversi profili che militano in Premier League, per i quali però i capitolini non hanno effettuato blitz concreti, limitandosi a sondaggi esplorativi.

Contatti che la Roma è tornata a riallacciare, invece, con Solbakken, legato al Bodo-Glimt da un contratto in scadenza nel 2023. Ragion per cui, i giallorossi hanno sondato nuovamente il terreno per provare a piazzare un colpo che eventualmente sarebbe suggellato in ottica 2023, dal momento che l’esterno offensivo è legato al suo attuale club da un contratto in scadenza nel 2022. Ricordiamo che Solbakken è un profilo accostato con insistenza anche al Napoli.