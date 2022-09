Calciomercato Roma, l’agente è in Italia: Pinto sfida l’Inter

Calciomercato Roma, occasione per Pinto dagli svincolati: l’agente in questo momento è in Italia: sfida all’Inter

Non è ancora finita, o almeno così sembra. Pinto potrebbe ancora avere un’occasione importante dal mercato degli svincolati. Un elemento, in difesa, che sarebbe la classica, e clamorosa, ciliegina sulla torta per il gm portoghese. L’agente sarebbe in Italia, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Santi Aouna. Ed è nel nostro paese per finalizzare il trasferimento del suo assistito.

Il nome è quello di Dan Axel Zagadou, difensore che la Roma aveva messo nel mirino e che attualmente è svincolato. Un affare a costo zero, con l’Inter che sarebbe anche interessata al calciatore. Sì, Inzaghi ha preso Acerbi proprio sul gong e magari non gli interessano più le prestazioni del francese. Pinto, insomma, sarebbe ancora decisamente in corsa.

Calciomercato Roma, Zagadou occasione per Pinto

Classe 1999, francese, svincolatosi dal Borussia Dortmund, Zagadou potrebbe continuare la propria carriera in Italia. E chissà, magari alla Roma, che per molto tempo è stata alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Mourinho. Un colpo last minute, a parametro zero, così come piacciono al gm giallorosso che fondamentalmente s’è mosso in questo modo nella sessione appena andata in archivio.

E chissà, magari anche l’addio di Kluivert, con susseguente risparmio sull’ingaggio, potrebbe essere decisivo in questa ancora fattibile operazione di mercato. Vedremo.