Calciomercato Roma, alla fine Zaniolo è rimasto: web scatenato

Calciomercato Roma, un “addio” lungo tre mesi che mai si è concretizzato. Zaniolo alla fine è rimasto, e il web si è scatenato

“Ad un passo dalla Juve”. “Zaniolo, è fatta”. “Ci prova il Tottenham”. Sono solamente alcuni dei titoli che hanno visto protagonista Nicolò, adesso ai box per infortunio, nel corso degli ultimi tre mesi. Da quando è partito il calciomercato e anche prima, fino a pochi giorni fa, quando s’è capito che sarebbe rimasto alla Roma. Per sua volontà, e anche per quella di Mourinho, che lo ha voluto tenere a tutti i costi per creare con Dybala una coppia perfetta alle spalle di Abraham.

Insomma, alla fine Zaniolo è rimasto dentro Trigoria. E adesso, a bocce ferme, dovrebbero anche partire i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’eroe di Tirana verrà premiato, con un ritocco economico importante. Settembre è il mese scelto. Settembre potrebbe pure portare alla fumata bianca.

Calciomercato Roma, adesso il rinnovo di Zaniolo

E adesso, come detto, sotto con il rinnovo. Pinto e Vigorelli, secondo quanto si è scritto nelle ultime settimane, dovrebbe avere un incontro fissato. Magari ancora non lo è realmente, ma una data si potrebbe trovare nello spazio di poco tempo. Non ci sono altre trattative da seguire, e non c’è nessun impedimento. E non ci sono offerte da attendere per cercare di strappare il giocatore dallo Special One. Niente di tutto questo e i tempi sembrano essere maturi.

La permanenza di Zaniolo, ovviamente, ha scatenato il TwitterRoma. Molti tifosi hanno ripreso le prime pagine dei giornali che riportavano un addio ormai scritto, con un accordo trovato e quasi fatto, e con una soluzione che doveva portare Nicolò a Torino. Si sprecano i fotomontaggi con la maglia della Juventus. Rimarranno fotomontaggi.