Roma-Atalanta, ultim’ora: Gasperini perde un big

Roma-Atalanta, ultim’ora: Gasperini costretto a sostituirlo poco dopo la mezz’ora. Problema fisico per il big

Gasperini è stato costretto a toglierlo dal campo al minuto 37 per un problema fisico. E lui non è nuovo a questo tipo di cose. Il prossimo 18 settembre è in programma all’Olimpico proprio Roma-Atalanta, e il tecnico dei bergamaschi potrebbe anche non averlo a disposizione. Ovviamente molto, se non tutto, lo si saprà nella giornata di domani, quando dovrebbero essere fatti gli esami strumentali di rito.

Duvan Zapata è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto è entrato il diciannovenne Rasmus Hojlund, appena acquistato dallo Sturm Graz. Un problema importante per la Dea che, tra le altre cose, prima della partita ha anche salutato in maniera definitiva Ilicic, che ha rescisso il proprio contratto e che si potrà trovare una nuova sistemazione.