Calciomercato Roma, Pinto pensa al futuro: prenotato il colpo a zero

Calciomercato Roma, chiusa la sessione estiva Pinto pensa al futuro: il colpo per gennaio, a zero, è già in canna

Chiusa la sessione estiva di mercato, Tiago Pinto pensa già al futuro. E il primo colpo a zero è già in canna secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sì, il gm portoghese – dopo aver piazzato all’ultimo secondo disponibile anche Kluivert, che nella notta è diventato ufficialmente un giocatore del Valencia – non perde d’occhio quella che è la soluzione per l’attacco di Mourinho.

Un nome circolato dalle parti di Trigoria per molto tempo e che sembrava essere sfumato per sempre, dopo un accordo trovato con il Napoli. Ma le visite mediche non sono andate come si sperava in Campania, e nonostante un preaccordo firmato, che però di valore giuridico sembra non averne così tanto, il profilo di Solbakken potrebbe tornare in maniera insistente ad interessare la società giallorossa.

Calciomercato Roma, Solbakken a gennaio

Il calciatore norvegese si libera dal Bodo/Glimt il prossimo 31 dicembre. Quindi, il primo gennaio, sarebbe libero di firmare per qualsiasi club. Ecco, la Roma non lo ha mai perso di vista e potrebbe essere lui il primo innesto del nuovo anno. Un attaccante che ha fatto vedere buone cose, e che Mou ha visto da vicino nel confronto della passata stagione tra le due squadre in Conference League. I più confronti, a dire il vero.

Insomma, senza sosta e sena tregua. Pinto prepara già il futuro e guarda al futuro con estrema convinzione. Qualche giorno per respirare, forse – il mercato in uscita è ancora aperto e potrebbero esserci delle buone occasioni in Turchia per alcuni esuberi rimasti – e poi di nuovo un tuffo dentro quello che è il mercato. No stop.