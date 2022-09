Calciomercato Roma, trattativa ancora viva: concorrenza in Ligue 1

Calciomercato Roma, nonostante il gong finale sulla sessione estiva c’è una trattativa ancora viva in casa giallorossa. Ma occhio alla concorrenza

Questo pomeriggio è intervenuto Tiago Pinto in conferenza stampa. Il general manager della Roma ha tracciato un attento bilancio sul calciomercato estivo appena concluso. Ieri infatti è scoccato il gong sulla sessione ordinaria della campagna acquisti e cessioni, ma le sorprese potrebbero non essere finite. Lo stesso Pinto ha giocato a carte scoperte proprio davanti ai cronisti che lo intervistavano, sia per quel che riguarda la possibilità di piazzare gli ultimi due esuberi rimasti in rosa, sia sull’eventualità di mettere a segno un colpo a a parametro zero in difesa.

Calciomercato Roma, trattativa ancora viva: concorrenza in Ligue1

Il nome caldo è quello di Dan-Axel Zagadou, svincolato dal Borussia Dortmund dopo una lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo. Il 23enne è ancora libero a parametro zero, ed il procuratore del francese è stato avvistato in Italia recentemente. Ora, secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista turco Ekrem Konur, i contatti con la Roma proseguono. I giallorossi cercano ancora un difensore, a maggior ragione dopo lo stop occorso a Marash Kumbulla, prima scelta dopo il terzetto dei titolari di Josè Mourinho. Certo la concorrenza non manca, come sottolineato dal cronista turco sulle sue tracce, oltre ad altri club italiani, è pronto l’assalto della Ligue 1.