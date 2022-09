Calciomercato Roma, il caso è chiuso: “Rispetta la decisione del club”

Calciomercato Roma, l’annuncio del tecnico spegne ogni dubbio a riguardo: ecco quanto dichiarato alla stampa.

Da pochi giorni si è chiusa una sessione estiva di calciomercato che ha comunque avuto modo di regalare molte sorprese e repentini colpi di scena, che hanno animato una campagna trasferimenti in cui anche la Roma è riuscita a ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente fino a pochi istanti dal gong.

Alla fine Pinto ha deciso di non affondare il colpo per il centrocampista, rinviando la decisione a data da destinarsi. Il messaggio inviato da José Mourinho in conferenza stampa non può passare inosservato, e sicuramente i giallorossi saranno attenti ad osservare le varie situazioni ancora in ballo, per poi decidere di volta in volta se effettivamente chiudere un eventuale acquisto.

A lungo sondato dalla Roma e da diversi club in Premier League, anche Douglas Luiz alla fine è rimasto nel suo club di appartenenza, dal momento che l’Aston Villa ha deciso di rifiutare le proposte con cui l’Arsenal aveva provato ad ingolosire il club inglese.

Calciomercato Roma, le parole di Gerrard su Douglas Luiz

Le ultime ore della sessione di calciomercato si sono concluse con il futuro di Douglas Luiz assolutamente in discussione. Il centrocampista brasiliano è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal, ma alla fine non si sono concretizzate le condizioni giuste per suggellare la trattativa. In un’intervista rilasciata ai media britannici, l’attuale tecnico dell’Aston Villa, Steven Gerrard, ha fornito ulteriori dettagli in merito: “Ho fiducia che capirà la situazione e la decisione del club: non volevamo perdere un giocatore molto importante ed un top player così alla fine del mercato. Da un punto di vista personale, sostengo molto la decisione e la posizione del club in merito. Ho parlato con il ragazza faccia a faccia ieri, ha capito la posizione del club e la rispetti.”