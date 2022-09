Diagnosi ufficiale: il bomber a serio rischio per la Roma

Il comunicato ufficiale che dovrebbe sancire la sua assenza contro la Roma. Dopo gli ultimi rumours, ecco la nota del club.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma, impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese nel match valido per il posticipo della quinta giornata di Serie A. Una gara molto importante per i giallorossi, che vogliono continuare ad inanellare risultati positivi per consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, approfittando del mezzo passo falso della Juve e degli scontri diretti che vedono protagonisti Milan, Inter, Lazio e Napoli.

A stretto giro di posta gli uomini di Mourinho saranno attesi da un vero e proprio tour de force, con impegni in rapida successione in campionato ed in Europa League: giovedì, infatti, segnerà l’esordio della compagine giallorossa in UEL il match contro il Ludogorets. Chiaramente sarà inevitabile centellinare le forze, per massimizzare i risultati. In questo, la sessione di calciomercato ha offerto sicuramente un vantaggio, aumentando il numero di alternative a disposizione di Mou anche per il reparto offensivo.

Roma-Atalanta, infortunio Atalanta: il comunicato ufficiale

Rimanendo in tema attaccanti, impossibile non prendere in considerazione il contenuto del comunicato con il quale l’Atalanta ha ufficialmente fornito ragguagli in merito alle condizioni fisiche di Duvan Zapata, uscito nel corso della gara contro il Torino per infortunio. Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Sebbene sia difficile stimare i tempi di recupero, difficilmente il bomber potrà essere disponibile entro 20 giorni: se dovessero essere confermate queste stime, Zapata salterebbe la sfida contro la Roma in programma il 18 settembre. Ecco il comunicato del club orobico:

“Per quanto riguarda Zapata, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore.”