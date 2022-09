Roma, Mourinho è “il migliore”: ufficiale il premio allo Special One

Roma, José Mourinho è il migliore: ufficiale il premio allo Special One. Ecco la motivazione e quando sarà consegnato

José Mourinho è lo Special One. Mai stati dubbi su questo. E lo sta dimostrando non solo adesso, ma lo ha dimostrato soprattutto nel percorso che fino al momento ha fatto in panchina. L’anno scorso, alla prima stagione sulla panchina della Roma, ha piazzato la vittoria in Conference League. Quest’anno vuole di più, e la squadra come sempre è totalmente dalla sua parte.

Nel mese di agosto, poi, la Roma si è messa in mostra più del solito. Ed è anche per questo che è stato deliberato il premio che verrà consegnato a Mourinho prima della gara Roma-Atalanta. Il miglior allenatore del mese di agosto, è ufficiale, così comunicato dalla Lega di Serie A, è stato assegnato al portoghese.

Roma, il premio a Mourinho

“Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare” si legge nella nota della Serie A. Che poi riporta anche quelle che sono le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo.

“José Mourinho si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato. Il tecnico portoghese ha saputo convogliare le grandi ambizioni dell’ambiente giallorosso trasformandole in risultati sul campo. Le sue conoscenze tattiche – ha detto De Siervo – e la capacità di elevare le prestazioni dei suoi giocatori hanno permesso alla Roma di iniziare nel migliore modo possibile questa stagione e conquistare la vetta della classifica”. Non sarà quale grande riconoscimento, ovviamente, ma è un ulteriore premio a quello che è stato l’avvio giallorosso. La cosa bella è che nessuno ha la minima intenzione di fermarsi.