Calciomercato Roma, un ex City per Pinto: si prende a zero

La Roma continua a cercare un difensore per José Mourinho e Tiago Pinto potrebbe aver trovato la soluzione: ex City a parametro zero

Il calciomercato estivo è ormai terminato e la Roma è stata una delle grandi protagoniste. Mosse intelligenti e senza intaccare troppo il bilancio, pur prendendo giocatori di qualità assoluta come Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti. La rosa della Roma però ancora non è al completo, con Mourinho che ha bisogno ancora di un difensore centrale richiesto da tempo.

Dopo le battute nella conferenza di Tiago Pinto e la chiara richiesta in quella pre Udinese, potrebbe arrivare una soluzione a parametro zero per i giallorossi dalla Francia.

Calciomercato Roma, Mangala si unisce alla liste dei difensori di Tiago Pinto

La Roma potrebbe mettere a segno un ultimo colpo per la difesa andando a pescare tra i giocatori a parametro zero, visto che Mourinho chiede un centrale da tempo ma non è mai stato accontentato. Tiago Pinto è al lavoro per compiere questo ultimo sforzo e un nuovo nome si aggiunge alla lista dei già citati Zagadou e Denayer.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ infatti un altro nome sul taccuino del general manager giallorosso sarebbe quello di Eliaquim Mangala. Difensore classe ’91, dopo l’esperienza al Saint-Etienne è al momento senza squadra. Il francese ha molta esperienza a livello internazionale, avendo indossato le maglie di Porto, Manchester City e Valencia, ma i dubbi rimangono sulle condizioni fisiche, visto che ha avuto molti infortuni. Vedremo se la scelta di Pinto alla fine ricadrà su di lui.