Calciomercato Roma, la lista per la difesa | Priorità Pinto

Calciomercato Roma, Mourinho si potrebbe anche accontentare: ma al momento Pinto non sembra voler cambiare idea

S’accontenterebbe anche Mourinho. Allo Special One, a quanto pare, basterebbe averlo anche numericamente un difensore dietro dopo l’infortunio di Kumbulla che lo ha messo ulteriormente in difficoltà. Probabilmente un innesto nel pacchetto arretrato serviva anche prima, figuriamoci adesso con l’albanese fuori. E il tecnico portoghese lo ha chiesto a Pinto, anche se per il momento il gm sembra avere altre idee in testa.

Allora, i nomi non mancherebbero per inserire il tassello, ma secondo quanto riportato da Il Tempo la priorità al momento è quella di piazzare Coric e Bianda, gli altri esuberi che per il momento sono rimasti dentro Trigoria. Poi magari se ne potrebbe anche riparlare, ma con i giusti tempi, altrimenti la Roma rimarrà in questo modo, in attesa del rientro dell’ex Verona e sperando che tutto possa procedere per il verso giusto.

Calciomercato Roma, i nomi dei difensori

Come detto le piste da seguire non mancano. C’è Zagadou, per esempio, come ci sarebbe anche Denayer e come ci sarebbe il serbo ex Napoli Maksimovic. Pure Ceppitelli in questo momento è svincolato e l’ex Cagliari potrebbe essere un buon rincalzo. Occasione low cost, a parametro zero, e probabilmente in alcuni casi anche con contratti non troppo lunghi nel tempo. Insomma, operazione per tappare solamente il buco che in questo momento c’è per poi tuffarsi il prossimo anno, o anche a gennaio, nel cercare di raggiungere un obiettivo concreto e reale.

Ce ne sono stati di accostamenti importanti: da Bailly a Lindelof per esempio, ma anche Senesi. Poi con nessuno si è arrivati a una soluzione e questo ha chiuso le porte agli arrivi. Entrerà un difensore? Difficile, Pinto in mente ha altre cose.