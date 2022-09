Calciomercato Roma, nuovo colpo e rinnovo Zaniolo: Pinto show in diretta

Calciomercato Roma,le parole di Tiago Pinto a pochi istanti dal fischio d’inizio della gara contro l’Udinese.

Manca poco al fischio d’inizio di Udinese-Roma, gara molto importante per il proseguo della stagione dei giallorossi. Pellegrini e compagni vogliono lanciare un messaggio alla concorrenza contro i friulani, per battere i quali sarà comunque necessaria una prestazione di livello sotto tutti i punti di vista. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, è inevitabile che a Tiago Pinto siano state poste delle domande in merito ai possibili affari in orbita giallorossa. tra cui la questione legata al futuro di Zaniolo. Ecco le parole del GM giallorosso ai microfoni di DAZN:

NUOVO ACQUISTO – “Sai che non mi piacciono molto le interviste, le conferenze. Sono stato a lungo a parlare venerdì scorso: il mercato è chiuso, dobbiamo essere totalmente concentrati in vista delle 17 partite che ci separano dall’inizio del Mondiale. Ci saranno difficoltà, ma sono fiducioso che il lavoro di ogni giorno ci aiuterà a portare a casa il risultato. Oggi sono un pò stanco, parliamo dopo, a gennaio

ZANIOLO – “Mi hanno messo in difficoltà perché ieri mi hanno fatto vedere Zaniolo cantare e ora sarà più difficile perché oltre ad essere calciatore è anche cantante (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto con Vigorelli e Zaniolo: non è mai stato un problema, anche lui riconosce che la Roma lo sa tutelare. L’anno scorso era la stagione della ripresa, dove riprendere la fiducia e magari sbagliare. Sul rinnovo io e Vigorelli abbiamo un patto di lasciare andare, perché così i giornalisti avranno più tempo per scrivere, ma mai sarà un problema per noi.”