DIRETTA Udinese-Roma: segui la cronaca LIVE

Nella quinta giornata di Serie A, Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla cronaca di Udinese-Roma, in programma alle 20.45.

Archiviata la sessione estiva di calciomercato con le cessioni degli ultimi esuberi rimasti in rosa (Calafiori, Diawara e Kluivert), la Roma chiuderà il palinsesto domenicale della quinta giornata di Serie A. Alle ore 20.45 è infatti in programma il fischio d’inizio di Udinese-Roma. Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Monza, la squadra allentata da José Mourinho cerca conferme anche in trasferta per riprendersi la vetta della classifica. Oltre a Wijnaldum e Zaniolo, l’allenatore portoghese dovrà fare a meno anche degli infortunati El Shaarawy e Kumbulla, che rientreranno solamente dopo la sosta per le nazionali.

Una trasferta delicata per i giallorossi, che l’anno scorso strapparono l’1-1 al 94esimo minuto grazie ad un calcio di rigore del capitano Lorenzo Pellegrini. La squadra allenata da Sottil, contro la Fiorentina ha collezionato la seconda vittoria di fila, portando a tre la striscia di risultati utili consecutivi e conquistando sette punti in classifica. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno dell’infortunato Masina. L’arbitro dell’incontro sarà Maresca, lo stesso che sbagliò praticamente tutto in Roma-Milan dello scorso anno. Negli ultimi tre precedenti con il fischietto di Napoli, i capitolini non hanno mai vinto (1 pareggio e 2 sconfitte). Asromalive.it seguirà la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho