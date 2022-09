Ultim’ora ufficiale: out dai convocati e a rischio per la Roma

Ultim’ora ufficiale: non è stato convocato per la prossima sfida di campionato e potrebbe essere a rischio per la sfida contro la Roma.

Il tour de force della Roma è cominciato. La sfida della Dacia Arena contro l’Udinese inaugura un filotto di gare che vedrà la compagine di Mourinho impegnata ogni tre giorni in campionato ed in Europa League.

Fondamentale, come spesso capita in questo genere di situazioni, sarà la gestione delle forze. In questo senso, gli innesti che la sessione estiva di calciomercato con cui Tiago Pinto ha contribuito ad aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione dello Special One dovranno fornire un ventaglio di alternative importante. La componente infortuni non può e non deve trascurato: del resto, gli infortuni – diversi per entità – accorsi a Zaniolo e Wijnaldum hanno inevitabilmente spinto a decisioni obbligate dalla cintola in su, almeno prima dell’acquisto di Camara che ha completato la mediana.

Roma-Atalanta, Muriel infortunato: non convocato per la gara contro il Monza

Rimanendo in tema infortuni, non se la passa meglio l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli orobici, che domani saranno impegnati nel posticipo della quinta giornata di Serie A contro il Monza, sono in totale emergenza in attacco. All’infortunato Zapata, infatti, si è aggiunto proprio in questi istanti anche Luis Muriel, che come spiega tuttoatalanta.it non è stato convocato per la sfida contro il Monza a causa di un fastidio al ginocchio. Chiaramente le condizioni del colombiano andranno valutate nel corso dei prossimi giorni, quando si conosceranno con esattezza gli eventuali tempi di recupero. Ricordiamo che il 18 settembre è in programma la sfida dell’Olimpico tra i nerazzurri e i giallorossi, che potrebbe rivelarsi un bel banco di prova per Dybala e compagni.