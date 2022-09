Tegola in attacco, fuori un mese e niente Roma

Sarà un mese di fuoco per la Roma, con tante partite ravvicinate. In vista del big match arriva la tegola: bomber fuori un mese

Il cammino della Roma continua a Udine questa sera, dove i giallorossi contro la squadra di Sottil proveranno a riprendersi la vetta della classifica di Serie A. Poi inizierà l’avventura in Europa League contro il Ludogorets, la trasferta ad Empoli, quella in Finlandia con l’Helsinki e poi il big match contro l’Atalanta che chiuderà il mese prima della sosta.

Proprio in vista del big match a fine mese, per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, arriva una pesante tegola. Il big nerazzurro dovrà rimanere fuori un mese e saltare il match contro la Roma all’Olimpico.

Roma-Atalanta, non ci sarà Zapata: bomber fuori per un mese

Nel match infrasettimanale contro il Torino il bomber dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha dovuto lasciare il campo intorno alla mezz’ora del primo tempo per infortunio. L’esito degli esami ha evidenziato la lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, come riportato dal comunicato del club nerazzurro.

Secondo il ‘Corriere di Bergamo’ i tempi di recupero per il bomber colombiano saranno di almeno un mese. Questo significa che Zapata sarà costretto a saltare il big match contro la Roma in programma il prossimo 18 settembre allo Stadio Olimpico. Il colombiano probabilmente ritornerà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Vedremo se Gasperini si affiderà all’esperienza di Muriel o al neo acquisto Hojlund, arrivato durante il calciomercato estivo dallo Sturm Graz.