Udinese-Roma, fiato sospeso per Abraham: infortunio e cambio

Udinese-Roma, mentre la squadra friulana domina la gara i tifosi giallorossi trattengono il fiato per le condizioni di Tammy Abraham.

La punta inglese ha alzato bandiera bianca, mentre la Roma ha completamente spento la luce alla Dacia Arena. L’Udinese è completamente padrona del campo, giallorossi non pervenuti e notte fonda alla Dacia Arena. Notte fonda per Josè Mourinho, con la prima sconfitta stagionale che matura nel peggiore dei modi. Non bastasse il risultato tremendo, arriva anche l’infortunio occorso a Tammy Abraham.

L’attaccante inglese, dopo un contatto in area di rigore friulana con Becao, è caduto male sulla spalla. Dopo alcuni minuti in cui ha provato a stringere i denti, al 76esimo ha alzato bandiere bianca. In campo al suo posto Eldor Shomurodov. L’attaccante inglese, dimostrando ancora una volta tanta tenacia, aveva provato a stringere i denti nell’immediato. Ma poi, complice anche il passivo pesantissimo, è stato sostituito dall’uzbeko. La Roma ha spento la luce e l’Udinese è riuscita ad imporsi per 4-0, mentre si attendono con ansia le prime comunicazioni sulle condizioni della punta inglese.

La prima diagnosi parla di trauma contusivo alla spalla sinistra per il numero 9 della Roma.