Udinese-Roma, i social non perdonano Karsdorp: furia giallorossa

Udinese-Roma, Rick Karsdorp commette un errore clamoroso in area giallorosso e regala il vantaggio ai friulani. I social si scatenano.

La Roma è in campo alla Dacia Arena, per la quinta giornata di campionato contro l’Udinese. La gara contro i friulani si è aperta con un clamoroso errore di Rick Karsdorp. Il terzino destro olandese ha commesso una topica nell’are di rigore giallorossa. Il numero 2 della Roma, tornato in campo dopo un turno di stop, ha servito con il petto un assist al bacio per l’avversario, Destiny Udogie, abile e lesto ad infilare Rui Patricio e sbloccare il risultato. I tifosi giallorossi non hanno digerito una leggerezza così clamorosa, scatenandosi sui social network.

Peggio non poteva iniziare la gara di Rick Karsdorp. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Roma, il terzino destro giallorosso ha incredibilmente regalato il gol ai friulani. Eppure la squadra giallorossa era entrata con un buon piglio in campo alla Dacia Arena, con Paulo Dybala a sfiorare la rete dopo appena pochi secondi. Fiammata solo apparente, l’errore del terzino olandese ha complicato incredibilmente la trasferta friulana per gli uomini di Josè Mourinho.

Udinese-Roma, errore shock: Karsdorp nel mirino dei social

Parte in salita la sfida della Dacia Arena per la Roma. Al quinto minuto di gioco, su un cross friulano decisamente gestibile, Karsdorp decide di appoggiarla di petto a Rui Patricio. Il terzino olandese non si è reso conto della pressione dell’avversario Destiny Udogie, che è stato lesto ad approfittare dell’errore ed infilare il portiere portoghese della Roma. I tifosi giallorossi non hanno digerito, in una gara così importante per la squadra giallorossa un errore tanto clamoroso, inondando i social network di commenti ed imprecazioni dopo quanto accaduto.

Su Twitter si legge: “Mai più Karsdorp titolare” Filippo scrive: “Karsdorp grave peso per la Roma.” Ala Sinistra la butta sul sarcasmo: “Il ‘coccodrillo’ fatelo fare a #Karsdorp, che stasera disteso a dormire gli riesce bene!” Non mancano commenti che invocano a Celik in campo sulla corsia di destra, è ovvio l’errore dell’olandese non poteva essere ben digerito dai tifosi della Roma.