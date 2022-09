Roma spiata, sono in città: Abraham nel mirino

Questa sera alla Dacia Arena la Roma affronterà l’Udinese e in tribuna ci sarà qualcuno a osservare Tammy Abraham e non solo

Pronta a tornare in campo la Roma, attesa da un importante tour de force in questa fase della stagione. Questa sera gli uomini di Mourinho affronteranno l’Udinese alla Dacia Arena nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. I giallorossi proveranno a riprendersi la testa della classifica, occupata al momento da Milan e Napoli, che hanno i vinto i big contro Inter e Lazio.

Dopo Udine ci sarà l’esordio in Europa League contro il Ludogorets e si inizierà a giocare ogni tre giorni. Nel frattempo questa sera alla Dacia Arena ci sarà un ospite speciale ad osservare Abraham e non solo.

Udinese-Roma, Southgate sarà in tribuna: Abraham e Smalling osservati speciali

Il Mondiale si avvicina e ovviamente i giocatori delle nazionali qualificate vogliono impegnarsi al massimo per guadagnare un posto tra i convocati. Tra questi c’è anche Tammy Abraham, che dopo l’ottima stagione dello scorso anno, che lo ha portato a essere convocato con continuità con l’Inghilterra.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in tribuna alla Dacia Arena a osservare il bomber giallorosso, ma non solo, ci sarà il commissario tecnico inglese Gareth Southgate. Non solo Tammy tra gli osservati, ma anche Chris Smalling, che non viene convocato da ben cinque anni. Viste le prestazioni che il centrale inglese sta regalando negli ultimi tempi in maglia giallorossa, questa potrebbe essere la volta buona per tornare nel giro della Nazionale. Dunque uno stimolo in più per i due inglesi questa sera in vista del Mondiale in Qatar che è sempre più vicino.