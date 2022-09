Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi e dove vederla in tv e in streaming. Le scelte di Mou

Questa sera la Roma sarà impegnata nel posticipo domenicale sul campo di Udine. Un sfida difficile sulla carta e non solo per i giallorossi, che però non hanno nessuna intenzione di fermarsi e vogliono riprendersi il primo posto in classifica. Per questo, anche se giovedì ci sarà il debutto in Europa League, Mou non farà turnover. Anzi, ci sarà, ma in maniera assai limitata.

La squadra dello Special One, insomma, è fatta. L’undici titolare è stato scelto almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni della vigilia gli unici due cambi dovrebbero essere sugli esterni, che poi sono le sostituzioni che Mou fa sempre o quasi a gara in corso. Dovrebbero tornare Spinazzola da un lato e Karsdorp dall’altro, con Zalewski e Celik inizialmente in panchina.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Solito 3-4-2-1 per i giallorossi: davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Detto degli esterni, in mezzo Matic e Cristante con Pellegrini avanzato al fianco di Dybala e alle spalle di Abraham. A proposito dell’attaccante inglese – e anche del difensore – oggi a Udine dovrebbe esserci anche il ct Soutghate in vista del Mondiale: vuole vederli da vicino. Nota per Dybala: ieri vi abbiamo raccontato come Mou lo schiererà ancora titolare sperando di mettere la partita in discesa per levarlo dal campo in vista dell’Europa. Probabilmente il tecnico alla Joya chiederà di fare subito la differenza. Da lui ci si aspetta sempre tanto.

Sia Corriere dello Sport che Gazzetta, comunque, non hanno dubbi sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto. La partita, infine, sarà trasmessa sia da Dazn. Si parte alle 20:45. E la Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi.