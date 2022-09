Calciomercato Roma, sfida al Milan e 20 milioni per l’ex

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per il ritorno da 20 milioni di euro e l’approdo di grande eclettismo per José Mourinho.

La campagna acquisti si è da poco completata e ha dato per l’ennesima volta dimostrazione della grande volontà del mondo capitolino di voler far bene e continuare a crescere. Al netto della delusione per il tracollo di ieri sera a Udine, il mondo giallorosso tutto ha vissuto in queste prime settimane della stagione una parentesi di esaltazione, acuente il già importante entusiasmo per quanto fatto da Pinto e colleghi sul mercato.

I primi dieci punti nelle quattro gare di Serie A hanno infatti restituito anche la crescita e l’importanza dei nuovi giocatori all’interno dello scacchiere di Mourinho. A partire dalla saggezza di Matic, passando per la possibilità di garantire all’insolito Karsdorp un degno sostituto in momenti di difficoltà fisica o mentale. A ciò si aggiunga la qualità di Dybala e l’approdo al fotofinish di un Belotti che permetterà allo Special One di poter sfruttare un importante jolly in determinati momenti della stagione o di partita.

Calciomercato Roma, 20 milioni per il grande ritorno: c’è anche il Milan

Come lo scorso anno, anche in questi giorni di settembre, l’operato di Tiago è stato da lui stesso commentato in occasione della conferenza di fine mercato, finalizzata al disambiguare quanto accaduto nel corso del trimestre estivo. Tanti gli spunto interessanti, a partire dalla consapevolezza che il gm potrebbe a breve concretizzare un ultimo “piccolo sforzo” per rimpolpare la difesa, attingendo ovviamente dal corpo di svincolati presentante ancora diverse occasioni.

Abbandonando momentaneamente un fronte destinato a garantire novità a stretto giro, riportiamo importanti ma più fredde novità di Calciomercatoweb.it, riguardanti uno scenario che potrebbe essere approfondito solamente a partire dalla riapertura della campagna acquisti. Nemanja Radonjic sarebbe infatti finito nel mirino di Roma e Milan, attratte dalle qualità e dall’eclettismo del centrocampista classe ’96 attualmente in prestito dal Marsiglia al Torino.

Vecchia conoscenza della Roma Under 19, è stato sotto contratto dei giallorossi fino al 2017, prima che il suo approdo alla Stella Rossa generasse un lungo allontanamento dalla Serie A. Ritornatovi, sta facendo adesso molto bene all’ombra della Mole Antonelliana e chissà che la giusta offerta non possa permettere lui di tornare dove tutto è iniziato.