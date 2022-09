Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino: Pinto ha scelto il rinforzo

Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino: e Pinto avrebbe già scelto chi prendere a parametro zero. Le ultime

Non è ancora finita. Almeno, così scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che torna sul fatto che la Roma potrebbe ancora prendere un difensore da regalare a Mourinho per rendere la rosa completa in ogni reparto. Anche se le indicazioni che sono arrivate in questi giorni parlano di una campagna acquisti chiusa, c’è la sensazione che qualcosa possa ancora succedere dentro Trigoria, con qualche volto nuovo che si potrebbe vedere.

Ma prima di tutto c’è da fare spazio: ci sono due esuberi da piazzare per cercare il colpo a parametro zero. Pinto sta cercando una soluzione per Bianda e Coric anche se non è di certo facile. Ma qualora il gm riuscisse nel proprio intento allora le cose potrebbero cambiare anche in maniera veloce, visto che tra gli svincolati c’è qualcuno che alla Roma interessa.

Calciomercato Roma, Pinto ha scelto

I nomi sono tanti: da Zagadou a Denayer, passando per Ceppitelli e per l’ex Trabzonspor Morricone. Ma tra tutti questi ci sarebbe un preferito che porta il nome di Maksimovic, che conosce bene la Serie A, che ha giocato prima nel Napoli e poi nel Genoa, e che sarebbe sicuramente un innesto importante per la Roma.

Tutto dipende, comunque, da quello che riuscirà a fare Pinto con i due che non rientrano nei piani giallorossi. Senza almeno un’uscita sarà difficile vedere un altro innesto. Certo, un volto nuovo quasi certo si vedrà a gennaio: appare chiusa l’operazione Solbakken che da svincolato, anche lui, si dovrebbe unire nei primi giorni del 2023 al gruppo guidato da Mourinho.